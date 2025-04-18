Banka Çalışanı N.Ç. Soygun Girişiminde Bulundu

YAŞLI GİBİ DAVRANIP SOYGUN GİRİŞİMİ

Kayseri’de yaşlı görünmeye çalışarak biber gazı ve taşla kuyumcu dükkanında soygun girişiminde bulunan N.Ç. (35), tutuklandı. N.Ç., ifadesinde çalıştığı yerde mobbinge uğradığını belirterek, “Borca girince psikolojim bozuldu. Çarşıda gezerken kuyumcuları gördüm. Ben zorluk içindeyken, onların refah içinde olması sinirime dokundu. Olayı anlık kurguladım, pişmanım” dedi.

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH VE YER

Olay, 13 Mart’ta Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Kazancılar Çarşısı’ndaki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Banka çalışanı N.Ç., tanınmamak için gözlük ve başörtüsü takarak M.O.’ya ait dükkana girdi. Alışveriş yapmak istediğini söyleyen N.Ç., burada biber gazı ve taş kullanarak M.O.’ya saldırdı. Arbede sesi duyan komşu esnaf, durumu polise bildirdi. N.Ç. gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

MOBBİNG VE PSİKOLOJİK SIKINTILAR

N.Ç.’nin ifadelerine ulaşıldı. Çalıştığı iş yerinde mobbinge uğradığını ve sıkıntıları olduğunu söyleyen N.Ç., “İstifaya zorlandım. Kripto para yatırımı yapmaya çalıştım ama mağduriyet yaşayıp, dolandırıldım. Borç yatağına girince psikolojim bozuldu. Çarşıda gezerken kuyumcuları gördüm. Ben bu kadar zorluk içinde olup, onların refah içinde olması sinirime dokundu. Olayı anlık kurgulayıp, rastgele bir kuyumcuya girdim. Amacım altınları çalmak olsaydı altınların hepsi önümdeydi. Etkisiz hale getirdikten sonra bunu yapardım ama yapmadım. İş yerine bir zarar vermedim. Yapmış olduğum eylemden dolayı çok pişmanım” şeklinde konuştu.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Soygun girişimi, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde N.Ç.’nin takıları göstermek isteyen iş yeri sahibine biber gazı sıktığı ve ardından taşla vurduğu gözlemlendi. İş yeri sahibinin de karşılık verdiği ve aralarında arbede yaşandığı güvenlik kamerasında yer aldı. N.Ç.’nin, iş yeri sahibinin komşularından birine ‘Hırsız, polis çağır’ dediği de görüntülerde kaydedildi.