‘Banka Hesapları Üzerinden Vurgun’ Yapıldı

DOLANDIRICILIK AĞI ORTAYA ÇIKTI

Manisa’nın Akhisar ilçesinde kurulan geniş bir dolandırıcılık ağı, banka hesapları aracılığıyla büyük bir vurgun yaptı. “Hesabını ver, kolay yoldan para kazan” vaadiyle kandırılarak dolandırılan 19 kişi bu durumdan mağdur oldu. Genç yaşta organize suç faaliyeti geliştiren şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyon, polis kameralarına yansıdı.

ŞÜPHELİLERİN YÜKSEK ÇİFTE SORUŞTURMA

Emniyet güçleri, 24 yaşındaki A.A. liderliğinde bir çetenin topladıkları banka hesaplarını yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinde kullandığını saptadı. Akhisar merkezli yürütülen bu kapsamlı soruşturma sırasında, diğer illerde de bağlantılara ulaşıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

28 Mayıs’ta sabaha karşı yapılan eş zamanlı baskınlarda A.A. ile birlikte hareket eden A.S. ve M.C.D. gözaltına alındı. Operasyon sırasında ruhsatsız tabanca, çeşitli banka kartları, dijital materyaller ve not defterleri ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 5 kişi ise ifadelerinin ardından serbest kaldı.