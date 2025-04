Banka Müdürü Erzan Mahkemece Tutuklu Kaldı

DAVA SÜRECİNE DEVAM

Yüksek karlı gizli fon vaadiyle birçok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan’ın davasında ara karar alındı. Mahkeme, Erzan’ın tutukluluk halinin sürmesine karar verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Erzan’ın bir bankanın Levent şubesinde müdür olarak görev yaptığı ve müşteki Bülent Çeviker’den kişisel güven ilişkisine dayanarak 2 milyon dolar aldığı vurgulanıyor. Erzan, yüksek kar vaadiyle bu parayı yeniden iade edeceğini belirttiği kaydedilen belgede, müşteki Çeviker’in daha sonra Erzan’a ulaşmaya çalıştığı fakat bu girişimin başarısız olduğu ifade ediliyor. Çeviker’in durumu bankaya bildirmesi üzerine araştırma başlatıldığı ve Erzan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtiliyor.

DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİ

İddianamede, Erzan’ın futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müşterilere, yüksek kar getirisi olan güvenilir bir fon sunduğunu ve tanınmış isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek onları para yatırmaya ikna ettiği anlatılıyor. Ancak, gerçekte böyle bir fonun var olmadığı tespit ediliyor. Erzan’ın, müşterilerin verdiği paralara dair sahte belgeler oluşturduğu, bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atarak mağdurlara teslim ettiği kaydediliyor ve dolandırıcılık niyetinde hareket ettiği ifade ediliyor.

CEZA İSTEMLERİ VE SUÇLAMALAR

Sanık Erzan için “özel belgede sahtecilik” ve “tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla toplamda 109 yıldan 358 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Diğer sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk’ün benzer suçlardan 3 ile 98 yıl arasında hapisle cezalandırılması bekleniyor. Rüya Sağır için “nitelikli dolandırıcılık” suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis talep ediliyor. İddianamede yer alan Süleyman Aslan ve Mojtaba Haghani için “tefecilik” suçundan 2’şer yıldan 6’şar yıla kadar hapis ve 500 günden 5 bin güne kadar adli para cezası talep ediliyor. Son olarak, Nur Erkasap’ın 9 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülüyor. İddianamede ayrıca, Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu’nun “nitelikli dolandırıcılık” suçu nedeniyle her biri için 72’şer yıldan 240’ar yıla kadar hapis istemi bulunuyor.