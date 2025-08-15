Banka Önü Paniğe Neden Oldu

PANİK YARATAN ÇANTA

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde, bir banka şubesinin önüne bırakılan bir çanta, paniğe neden oldu. Rıza Efendi Mahallesi’ndeki Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan banka şubesinin önünde yer alan bu sahipsiz çanta, çevredekilerde endişe yarattı. Olayı fark eden vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemleri alarak çevredeki insanları uzaklaştırdı. Ardından Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı bomba imha uzmanları olay yerine ulaştı. Uzman ekip, özel giysilerini giyerek çantayı kontrollü bir şekilde fünye ile patlattı. Çevredekilerin tedirgin bakışları arasında gerçekleşen patlamanın ardından çantanın içinden kıyafetler çıktı.

ÇANTA İNCELENMEYE ALINDI

Patlamanın ardından çanta ve içindeki kıyafetler, detaylı inceleme amacıyla emniyete götürüldü. Ayrıca, çanta sahibinin tespit edilmesi için gerekli çalışmalar başlatıldı.