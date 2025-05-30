Banka Soygununda Şahıs Yakalandı

POLİS YAKALADI

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bir bankada korku dolu anlar yaşandı. Bir şahıs, Ziraat Bankası şubesinde banka müdürüne bıçak çekip paraları alırken polis tarafından yakalandı. Olay, Ceylanpınar Caddesi üzerindeki Ziraat Bankası’nda gerçekleşti.

BANKADA PANİK ORTAMI

Alınan bilgilere göre, M.A. isimli kişi banka müdürü B.S.’nin odasına girdi. Yanında bulundurduğu bıçağı çeken şahıs, bankada büyük bir paniğe yol açtı. Banka çalışanları hemen yardım butonuna basarak durumu bildirdi.

Şahıs, banko üzerindeki bir miktar parayı alarak dışarı çıkmaya çalışırken, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.