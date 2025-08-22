Bankalar, Emeklilere Promosyon Ödemesi Yapıyor

PROMOSYON ÖDEMELERİ ARTIYOR

Bankalar, emeklilere her üç yılda bir promosyon ödemesi yapıyor. Enflasyon nedeniyle bu rakam sürekli artış gösteriyor. Bankalar arasındaki rekabet ise hızlanmış durumda. Kamu bankalarında promosyon tutarı 15 bin liraya, özel bankalarda ise 27 bin liraya kadar çıktı. Fakat birçok emekli, başka bir bankaya geçmek istediklerinde sorunlarla karşılaşıyor.

SÖZLEŞMELERİN DETAYLARI ÖNEMLİ

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergun Kılıç, emeklilerin sözleşmelerini ayrıntılı bir şekilde incelemeleri gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Kılıç, “Ayrılırsam geri kalanı faiziyle ödeyecek miyim?” gibi soruların cevaplarının mutlaka gözden geçirilmesi gerektiğini dile getirdi. Ayrıca, bazı bankaların promosyon işlemleri için emeklilerden fatura taşıma veya kredi kartı çıkarma gibi ek taleplerde bulunduğunu da vurguladı.

Ergun Kılıç, bu konuyla ilgili olarak şunları ifade etti: “Maaşının yatması karşılığında 3 yıllık anlaşma yapıyorum. Onun dışındaki zorlayıcı ikincil ürünlerin satışı yasal olarak mümkün gözükmüyor. Tüketici kanunu da bağlı satışlar dediğin ücretlenbirmede de buna kısıtlılık getiriyor.”