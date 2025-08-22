Bankalarda Unutulan 732 Milyon TL TMSF’ye Aktarıldı

ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN MEVDUATLARIN İLANI

1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” gereğince, bankalarda zamanaşımına uğrayan tüm mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar hakkında listeler, şubat ayının başlangıcından itibaren ilgili bankaların ve TMSF’nin internet sitelerinde 4 ay süresince duyuruluyor. Bankalar nezdinde hak sahipleri tarafından son olarak yapılan işlem, talep veya yazılı talimat tarihi itibarıyla 10 yıl boyunca aranmayan mevduat, katılım fonu ve benzeri kıymetler zaman aşımına uğruyor. Bu durumda olan kaynaklar, gelir kaydedilmek üzere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na aktarılıyor. Bu yıl içerisinde, en son 2014 yılında işlem görmüş hesapların aktarımı tamamlandı.

Zaman aşımına uğrayan hesaplarla ilgili yapılan duyurular doğrultusunda, hak sahipleri veya mirasçıları tarafından 15 Haziran’a kadar aranmayan hesaplar TMSF’ye devredildi. 31 Aralık 2024 itibarıyla zaman aşımına uğrayan ve haziran ayında TMSF’ye aktarılan hesapların toplam TL karşılığı yaklaşık 732,1 milyon lira olarak belirlendi. Unutulan hesaplarda tutulan kıymetler arasında 172 milyon 997 bin 490,09 lira, 4 milyon 744 bin 720,06 dolar, 6 milyon 567 bin 934,13 avro, 339 bin 265,87 İsviçre Frangı, 241 bin 385,15 sterlin, 1 milyon 19 bin 686,00 Japon Yeni, 107 bin 671,49 Norveç Kronu, 258 bin 658,55 İsveç Kronu, 355 bin 866,41 Danimarka Kronu, 57 bin 843,85 Avustralya Doları, 2 bin 19,92 Suudi Arabistan Riyali, 19 bin 767,84 Kanada Doları ve 714 bin 907,82 dolar tutarında altın bulunuyor.

TOPLAM HESAP SAYISI VE GEÇİCİ RAPORLAR

Zaman aşımına uğrayan ve bankalar tarafından TMSF’ye bildirilen toplam hesap sayısı ise 2 milyon 226 bin 269 olarak kaydedildi. Önceki yıllardaki veriler değerlendirildiğinde, 2015 yılında yaklaşık 330 bin hesapta 64 milyon lira, 2020 yılında 1 milyon 44 bin hesapta 217 milyon lira TMSF’ye aktarılmıştı. 2024 yılı itibarıyla ise 1 milyon 672 bin 473 hesapta unutulan 506 milyon 662 bin 509 lira tutarındaki kıymet TMSF’ye geçti.