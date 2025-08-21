Bankalarda Unutulan Kıymetler TMSF’ye Aktarıldı

ZAMAN AŞIMINA UĞRAYAN HESAPLARIN İLANI

1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesi doğrultusunda bankalarda zamanaşımına uğrayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar Şubat ayının başında başlayarak ilgili bankaların ve TMSF’nin internet sitesinde 4 ay süreyle ilan ediliyor. Bankalar bünyesinde hak sahipleri tarafından gerçekleştirilen son işlem, talep veya yazılı talimat tarihinden sonra 10 yıl boyunca aranmayan bu tür hesaplar zaman aşımına uğruyor ve gelir kaydedilmek amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) aktarılıyor.

TMSF’YE DEVREDİLEN HESAPLAR

Bu yıl itibarıyla, en son 2014’te işlem gören hesapların Fon’a devri işlemi tamamlandı. Bankalar tarafından zaman aşımına uğramış hesapların ilanları üzerinde hak sahipleri veya mirasçıları tarafından 15 Haziran’ a kadar aranmayan hesaplar TMSF’ye aktarılıyor. 31 Aralık 2024 itibarıyla zaman aşımına uğrayan ve haziran ayında TMSF’ye devredilen hesapların TL karşılığı toplam tutarı yaklaşık 732,1 milyon lira olarak belirlendi. Hesaplarda unutulan 172 milyon 997 bin 490,09 lira; 4 milyon 744 bin 720,06 dolar; 6 milyon 567 bin 934,13 avro; 339 bin 265,87 İsviçre Frangı; 241 bin 385,15 sterlin; 1 milyon 19 bin 686,00 Japon Yeni; 107 bin 671,49 Norveç Kronu; 258 bin 658,55 İsveç Kronu; 355 bin 866,41 Danimarka Kronu; 57 bin 843,85 Avustralya Doları; 2 bin 19,92 Suudi Arabistan Riyali; 19 bin 767,84 Kanada Doları; 714 bin 907,82 dolar değerinde altın ve diğer kalemler toplamında 732 milyon 80 bin 374,79 lira tutarında kıymet TMSF’ye aktarılmış durumda.

Zaman aşımına uğrayan ve bankalar tarafından TMSF’ye bildirilen toplam hesap sayısı ise 2 milyon 226 bin 269 adet olarak kayıtlara geçti. 2015 yılında yaklaşık 330 bin hesapta 64 milyon lira, 2020 yılında ise yaklaşık 1 milyon 44 bin hesapta 217 milyon lira TMSF’ye aktarılmıştı. 2024 yılı itibarıyla 1 milyon 672 bin 473 hesapta unutulan toplam 506 milyon 662 bin 509 lira tutarındaki kıymet TMSF’ye geçiş yaptı.