Bankalardan Emeklilere Şubat Ayı Promosyonu

TÜRKİYE’DE EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONLARI GÜNCELLENDİ

Türkiye’de milyonlarca emeklinin dikkatini çeken emekli maaş promosyonları ile ilgili bankalardan önemli gelişmeler geldi. Bankalar, 2025 Şubat ayı için promosyon ödemelerini güncelledi. İşte güncellenen rakamlar ve detaylar…

AKBANK’DAN CİDDİ PROMOSYON FIRSATI

Akbank, emekli maaşını kendisine taşıyan müşterilerine toplamda 17.500 TL’ye varan bir ödül fırsatı sunuyor. Akbank Mobil ve İnternet Şubesi üzerinden maaş taşıma işlemi gerçekleştiren emeklilere %0 faizli 55.000 TL’ye varan nakit imkânı sağlanıyor. Ancak EFT ve havale işlemleri için ücret alınmakta. Banka, en yüksek faiz oranını %45,00 olarak belirliyor.

İŞ BANKASI’NDAN ÜCRETSİZ PARA ÇEKME İMKÂNI

İş Bankası, emekli maaşını kendisine taşıyan müşterilerine 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi gerçekleştiriyor. Ayrıca, bankamatik (ATM) üzerinden ayda 2 ücretsiz para çekme imkânı sunuyor. Kredi kartı aidatı bulunuyor ve günlük faiz uygulaması mevcut.

ING VE YÜKSEK PROMOSYON FIRSATLARI

Emekli maaşını ING’ye taşıyan müşteriler, toplamda 25.000 TL’ye varan promosyon fırsatından yararlanıyor. EFT ve havale işlemleri ücretli. ING, en yüksek faiz oranını %49,00 olarak açıklıyor. Yapı Kredi, emekli maaşını kendisine taşıyan müşterilerine 18.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapmakta ve EFT ile havale işlemleri ücretli veya ücretsiz olarak sunulmakta. Faiz oranı ise %45,00 seviyesinde.

ALBARAKA TÜRK VE DENİZBANK AVANTAJLARI

Albaraka Türk, emekli maaşını kendisine taşıyan müşterilere 20.000 TL’ye varan promosyon ödemesi sağlıyor. EFT ve havale işlemleri ücretsiz. Konut finansmanı için %3,00 faiz uygulanıyor ve aidatsız kredi kartı seçeneği mevcut. DenizBank da emekli maaşını kendisine taşıyan müşterilere 20.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi sunuyor. Ancak tüm bu promosyon tutarlarının, emekli maaşının miktarına ve bankaların belirlediği diğer kriterlere bağlı olarak değişiklik gösterebileceği belirtiliyor.