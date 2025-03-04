Bankaların 2023 Çalışma Saatleri Nedir?

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİNE İLİŞKİN GÜNCEL ARAŞTIRMALAR

4 Mart Salı günü itibarıyla, banka müşterileri şubelerden gerçekleştirmek istedikleri işlemler için bankaların güncel çalışma saatlerini sorguluyor. Maaş çekimi, döviz alım-satımı, EFT ve havale gibi önemli finansal işlemlerini hızlı bir şekilde yapmak isteyenler, bankaların açılış ve kapanış saatleri ile öğle tatili sürelerini merak ediyor. Bu yazıda, bankaların çalışma saatlerine dair tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

GENEL BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ

Türkiye’deki bankalar genelde hafta içi her gün 09:00-12:30 ve 13:30-17:00 saatleri arasında hizmet veriyor. Öğle arası molası ise 12:30-13:30 saatleri arasında gerçekleşiyor. Ancak, bazı bankaların şubeleri ve yer aldıkları lokasyonlara bağlı olarak çalışma saatlerinde değişiklikler olabiliyor. Özellikle alışveriş merkezleri veya havaalanları gibi yerlerde bulunan şubeler, hafta sonlarında da hizmet sunabiliyor.

BANKA ŞUBELERİNİN AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATLERİ

Ziraat Bankası şubeleri, 09:00 – 12:30 ile 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet sağlıyor ve müşteri kabul saatleri 17:00’de sona eriyor. İş Bankası şubeleri de benzer saatlerde çalışıyor; sabah saat 09:00’da açılıyor, öğlen 12:30’a kadar hizmet veriyor ve öğle molasından sonra 13:30’da tekrar açılarak 17:00’ye kadar faaliyet gösteriyor. Halkbank ise diğer bankalara kıyasla bir saat daha uzun süre hizmet sunarak, 09:00 – 12:30 ve 13:30 – 18:00 saatleri arasında çalışıyor. Ayrıca Yapı Kredi, Garanti BBVA ve Akbank şubeleri de 09:00 – 12:30 ve 13:30 – 17:00 saatleri arasında müşteri kabul ediyor. QNB Finansbank, çalışma saatlerini 09:00 – 12:30 ve 13:30 – 17:00 olarak belirlemiş durumda.