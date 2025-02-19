More
Gündem

Bankaların Altın İçin 2025 Tahminleri

bankalarin-altin-icin-2025-tahminleri

TİCARET SAVAŞLARININ YENİDEN GÜNDEME GELİŞİ

ABD Başkanı Donald Trump, ticaret savaşlarını bir kez daha gündeme getiriyor. Bu durum, ülkede yaşanan enflasyon ve para politikası belirsizlikleri ile birleşince altınla ilgili tahminlerin güncellenmesine neden oluyor. Özellikle altın fiyatları üzerinde etkili olabilecek bu gelişmeler, piyasada dikkatle izleniyor.

ALTIN TAHMİNLERİNDEKİ YENİ GÜNCELLEMELER

Bloomberg sıralamasında en iyi tahminci olarak gösterilen UBS, altın fiyatları ile ilgili 2025 tahminini 3 bin 200 dolara çıkardı. Bu tahminin yapıldığı tarih ise 18 Şubat olarak kaydedildi. Diğer yandan Goldman Sachs da benzer bir güncelleme gerçekleştirdi ve 2025 yılı sonu için altın tahminini 3 bin 73 dolar olarak belirledi. Bu tahminin yapıldığı tarih de 17 Şubat.

Yapılan bu tahminler, piyasalarda altın fiyatlarının nasıl bir seyir izleyeceğine dair önemli ipuçları veriyor ve yatırımcıların dikkatle takibine sunuluyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Altın ve Gümüş Yatırımında Son Durum

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıların kazancını artıracak yeni bir yatırım aracını tanıttı. Detaylar ve altının yerine geçen bu araç hakkında bilgi verildi.
Gündem

Beşiktaş’ta Solskjaer Yıldızla Yolları Ayırıyor

Beşiktaş'ta Solskjaer'in göreve gelmesiyle takımın performansı iyileşti, birçok futbolcu gelişim gösterdi. Ancak Norveçli teknik adamın yönetimle yollarını ayıracağına dair haberler geldi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.