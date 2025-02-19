Bankaların Altın İçin 2025 Tahminleri

TİCARET SAVAŞLARININ YENİDEN GÜNDEME GELİŞİ

ABD Başkanı Donald Trump, ticaret savaşlarını bir kez daha gündeme getiriyor. Bu durum, ülkede yaşanan enflasyon ve para politikası belirsizlikleri ile birleşince altınla ilgili tahminlerin güncellenmesine neden oluyor. Özellikle altın fiyatları üzerinde etkili olabilecek bu gelişmeler, piyasada dikkatle izleniyor.

ALTIN TAHMİNLERİNDEKİ YENİ GÜNCELLEMELER

Bloomberg sıralamasında en iyi tahminci olarak gösterilen UBS, altın fiyatları ile ilgili 2025 tahminini 3 bin 200 dolara çıkardı. Bu tahminin yapıldığı tarih ise 18 Şubat olarak kaydedildi. Diğer yandan Goldman Sachs da benzer bir güncelleme gerçekleştirdi ve 2025 yılı sonu için altın tahminini 3 bin 73 dolar olarak belirledi. Bu tahminin yapıldığı tarih de 17 Şubat.

Yapılan bu tahminler, piyasalarda altın fiyatlarının nasıl bir seyir izleyeceğine dair önemli ipuçları veriyor ve yatırımcıların dikkatle takibine sunuluyor.