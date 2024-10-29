“Bankalarla Taksitli Ödeme Zorunluluğu!”

YENİ ÖDEME DÜZENLEMELERİ DEVREDE

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7 bin TL ve üzerindeki ödemelerin banka, finans kurumları ve posta idaresi üzerinden yapılmasını zorunlu hale getirdi. Bu yeni uygulama ile birlikte artık taksitli ödemelerle ilgili de önemli bir değişiklik söz konusu. Ödemelerle bağlantılı yeni dönem resmi olarak başlayarak, 7 bin TL ve üstündeki ödemeler yalnızca banka, finans kurumları veya posta idaresi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Elden yapılan ödemeler mümkün olmuyor. Kurala uymayanlar için ise para cezası uygulanacak.

TAKSİTLİ ÖDEMELERDE YENİ DÜZENLEME

Milliyet’te yer alan habere göre, taksitli ödemelerle ilgili de önemli bir düzenlemeye gidilmiş durumda. 7 bin TL’yi aşan taksitli işlemler artık bankalar aracılığıyla yapılacak. Yani toplam tutar 7 bin TL’yi aşıyorsa, bu durumda taksitli ödemeler de yalnızca banka üzerinden gerçekleşecek.

CEZA MİKTARLARI VE DETAYLAR

Kurala uymayan bireyler ne kadar ceza ödeyecek? Tüccarlar ve vatandaşlar arasında ceza farklılıkları olacak mı? Teşvik zorunluluğuna uymayanlar, eğer 5 iş günü içerisinde durumu bildirirse ceza ödemeyecek. Ekonomist Muhammet Bayram konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “7 bin TL ve üzerindeki ödemelerin banka veya finans kurumu üzerinden yapılma zorunluluğu geçerli. Ancak vergi mükellefi olmayanların kendi aralarında yaptıkları işlemler bu kapsamda değil. Eğer vergi mükellefi değilseniz ve vergi mükellefi olan bir kişiye ödeme yapıyorsanız, 7 bin TL üzerindeki taksitli veya normal işlemleri banka veya finans kurumu üzerinden gerçekleştirmezseniz toplam bedelin yüzde 10’u kadar bir ceza ile karşılaşabilirsiniz. Ayrıca, 5.000 TL’nin altında ceza ödemesi olmayacak. Birinci sınıf mükellefler için en az 20.000 TL, ikinci sınıf mükellefler için ise en az 10.000 TL ceza uygulanacak. Taksitli ödemelerde de toplam tutar 7.000 TL’nin üstünde ise bu zorunluluğa uyulacak.”

CEZA ÖDEME MİKTARLARI

Kurala uymayan vatandaşlar 5.000 TL, birinci sınıf tüccarlar 20.000 TL, ikinci sınıf tüccarlar ise 10.000 TL’den az olmamak üzere işlem bedelinin %10’u kadar ceza ödeyecek. Ayrıca, bu zorunluluğa uymak istemeyen bir vatandaş, mal aldığı yerden fiş veya fatura alamıyorsa, 5 iş günü içerisinde e-Devlet üzerinden vergi dairesi sistemine giriş yaparak ihbarda bulunması gerekiyor. Bu durumda ceza yükümlülüğünden muaf olabiliyorlar.

VERGİ KAÇAĞI AZALACAK

7.000 TL ve üzerindeki ödemelerin banka ve finans kurumları üzerinden yapılması ve bunun faturaya bağlanması, vergi kayıp kaçaklarını önemli ölçüde azaltacak. Ayrıca, bu durum mükelleflerin vergi verme alışkanlıklarını artıracak, devletin vergi gelirlerinde ise artış yaşanacak.