Bankamatikte Nakit Tuzağından Kaçının

ARTAN DOLANDIRICILIK YÖNTEMİ

Son dönemde bankamatiklerde “cash trapping” (nakit tuzağı) adı verilen dolandırıcılık yönteminin artması, uzmanları yeni uyarılara yönlendiriyor. Bu yöntemde dolandırıcılar, ATM’lerin para çıkış bölgesine gizlice müdahale ederek vatandaşların parasını haksız şekilde elde ediyor. Uzmanlara göre, ATM’den çekilmek istenen paranın cihazda sıkışması genellikle basit bir arızadan kaynaklanmıyor. Para çıkışına yerleştirilen yapışkan veya engelleyici aletler yüzünden banknotlar sıkışıyor. Kullanıcı işlemin başarısız olduğunu düşünerek uzaklaştığında, dolandırıcılar pusuda bekleyerek parayı rahatça alabiliyor.

GÜVENLİK SİSTEMLERİNİN ŞİFRESİ

Dolandırıcılıkla ilgili bir açıklama yapan Almanya’daki Sparkasse Bankası, gelişmiş güvenlik sistemlerine sahip ATM’lerin bile bu yöntemle manipüle edilebildiğini belirtiyor. Özellikle dikkat çeken detay, çoğu durumda ATM ekranında herhangi bir uyarı mesajının görünmemesi. Bu sebeple kullanıcılar olayı, cihazdaki bir arızadan kaynaklandığını düşünerek aldatılıyor.

ÖNERİLER VE TEDBİRLER

Sparkasse ve uzmanların “nakit tuzağı”na karşı önerileri şu şekilde sıralanıyor: