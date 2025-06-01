Haberler

Bankaya Bıçak Çeken Şahıs Tutuklandı

Olayın Detayları

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bulunan Ziraat Bankası’nda, bir şahıs banka müdürüne bıçak çektikten sonra, aldığı paralarla kaçmaya çalışırken yakalandı. Olayın Cuma günü gerçekleştiği öğrenildi.

Şahıs Yakalandı

Olay sırasında M.A. isimli kişi bankanın müdürü B.S.’nin odasına girip, bıçak göstererek tehdit etti. Banka çalışanlarının panik butonuna basması, durumu hemen polise bildirmelerine neden oldu. Bu sırada M.A., bankonun üstünde bulunan bir miktar parayı alarak kaçmaya çalıştı. Ancak, olay yerine hızla ulaşan polis ekipleri, şahsı yakalamayı başardı.

Adli Süreç

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.A., adliyeye sevk edildi. Mahkemede yapılan değerlendirmelerin sonucunda, şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu olay, bölgedeki güvenlik önlemlerini de gündeme getirdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Siverek’te Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Siverek'te iki grup arasında başlayan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. 32 yaşındaki bir kişi yaralanarak hastaneye sevk edildi.
Haberler

İbradı’da İncir Bahçeleri Hazırlık Yapıyor

Antalya'nın İbradı ilçesindeki Ürünlü Mahallesi'nde, incir bahçelerinde bu yıl yüksek verim bekleniyor. Üreticiler, elverişli hava koşulları ve iyi bakımın önemine vurgu yapıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.