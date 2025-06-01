Bankaya Bıçak Çeken Şahıs Tutuklandı

Olayın Detayları

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bulunan Ziraat Bankası’nda, bir şahıs banka müdürüne bıçak çektikten sonra, aldığı paralarla kaçmaya çalışırken yakalandı. Olayın Cuma günü gerçekleştiği öğrenildi.

Şahıs Yakalandı

Olay sırasında M.A. isimli kişi bankanın müdürü B.S.’nin odasına girip, bıçak göstererek tehdit etti. Banka çalışanlarının panik butonuna basması, durumu hemen polise bildirmelerine neden oldu. Bu sırada M.A., bankonun üstünde bulunan bir miktar parayı alarak kaçmaya çalıştı. Ancak, olay yerine hızla ulaşan polis ekipleri, şahsı yakalamayı başardı.

Adli Süreç

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.A., adliyeye sevk edildi. Mahkemede yapılan değerlendirmelerin sonucunda, şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu olay, bölgedeki güvenlik önlemlerini de gündeme getirdi.