Banu Alkan’ın 5 yıla kadar hapsi isteniyor

‘Afrodit’ lakaplı Banu Alkan, seslendirdiği ‘Beyaz Orkide’ şarkısının nakaratı nedeniyle başı derde girdi.

‘Afrodit’ lakaplı Banu Alkan’ın seslendirdiği ‘Beyaz Orkide’ isimli şarkının nakaratındaki sesin kendisine ait olduğunu söyleyen Nicole Peachey, ünlü sanatçıdan şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporlarıyla sesin Peachey’e ait olduğunun tespit edildi. Banu Alkan hakkında ‘manevi veya mali haklara tecavüz’ suçundan hapis istemiyle dava açıldı.

Şarkıcı Nicelo Peachey (Nicole Rona), avukatı aracılığıyla Fikri Sınai Haklar Soruşturma Bürosu’na verdiği dilekçede, 9 yıl önce deneme ses okuması yaptığını belirtti. Ancak bu kaydın izni dışında üzerine okuma yapılarak Banu Alkan tarafından ‘Beyaz Orkide’ ismindeki şarkı ile piyasaya sürüldüğünü iddia etti.

Peachey’in avukatı İlyas Geyik, savcılığa verdiği dilekçede, “Kamuoyunca Afrodit lakabıyla, sinemada ise Banu Alkan ismiyle bilinen maruf sanatçı kanserlerde, televizyon kanallarında ve özel gecelerde söylediği eserde nakarat ve özel okuma kısmı müvekkilime ait sesi izinsiz olarak kullanarak kendi sesiymiş gibi seslendirmekte ve playback yapmaktadır” ifadelerini kullandı.

Şikayetin ardından başlatılan soruşturma kapsamında ilk olarak söz konusu şarkı müzik bilirkişisine gönderildi. Bilirkişiden gelen rapora göre Beyaz Orkide isimli şarkının, “Beyaz beyaz orkidem deli miyim sanki ben aşkından alev alev yanıyorum orkidem” sözlerinin geçtiği nakarat bölümünde sesin Banu Alkan’a ait olmadığı tespit edildi. Ancak raporda söz konusu sesin müştekiye ait olup olmadığının ispat edilmesi için müşteki tarafından yapılan ses kaydına ihtiyaç olduğuna değinildi.