Banu Kırbağ, Türk müziğine önemli katkılar sağladı

CEZA ZİNCİRİ LİKRUYU CAMİİ’NDE SONLANDI

Banu Kırbağ, 74 yaşında İstanbul’da hayatını kaybettikten sonra Zincirlikuyu Camii’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazıyla defnedildi. Kırbağ, Türk Halk Müziği sanatçısı olarak tanınmakta, vefatı sevenleri ve ailesi tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı.

HÜLYA KIRBAĞ GÜRTUNA’DAN DUYGUSAL BİR AÇIKLAMA

Kırbağ’ın kız kardeşi Hülya Kırbağ Gürtuna, “Sanki kötü bir rüya görüyorum ama maalesef gerçek. Çok zor günler yaşadık. Bir senedir hastaydı zaten. Bir ara iyiye gitti. Doktorlarımız hepsi çok iyilerdi. Fakat son zamanlarda kendisi kemoterapiyi reddetti” dedi ve hastalığının seyrine dair ayrıntılar paylaştı. Gürtuna, “Onun adına seviniyorum, acıları bitti. Çok acı çekti” ifadelerini kullandı.

ZELİHA SUNAL’DAN ÖVGÜLER

Pop müzik sanatçısı Zeliha Sunal, Banu Kırbağ için “O bir dönemin isyankar bir sesiydi ve Anadolu Rock’ı kendine göre yorumladı. Bana göre çok iyi bir şarkıcıydı” şeklinde düşüncelerini paylaştı. Bu örnek, Kırbağ’ın müzikal kariyerinin nasıl bir iz bıraktığını vurguluyor.

İSKENDER DOĞAN VE NÜKHET DURU’DAN ANILAR

İskender Doğan, “40-45 yıllık bir arkadaşlık. Onlar iki kardeş. Kalbimizde taşıdığımız ve birlikte çalıştığımız çok değerli bir insan” dedikten sonra Kırbağ’ın müzik kariyerini özetledi. Nükhet Duru ise “Özel bir sanat emekçisini, çok dik başlı bir arkadaşımızı kaybettik” diyerek kaybın üzüntüsünü dile getirdi.

BANU KIRBAĞ’IN SANAT YAŞAMI

Banu Kırbağ, Türk müziğinin önemli bir sesi olarak biliniyor. 1951 yılında İstanbul’da doğan sanatçı, müziğe lise yıllarında okul orkestrasında solistlik yaparak başladı. İstanbul Belediye Konservatuvarı’nda şan ve solfej eğitimi alarak kariyerine yön veren Kırbağ, 1970’li yıllarda kurduğu müzik grubu ile sahneye çıkmaya başladı. Daha sonra solo kariyere yönelerek “Ölsem de Bir Kalsam da Bir” gibi eserlerle geniş kitlelere ulaştı. Türk müziğine kalıcı katkılar sunan Kırbağ, müzik tarihine de damgasını vurmuş bir sanatçı olarak anılıyor.