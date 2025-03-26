Banu Öztürk Kimdir ve Kaç Yaşında?

BANU ÖZTÜRK’ÜN GÜNDEMDEKİ YERİ

Yıllar geçmesine rağmen, birçok kişi Banu Öztürk ile ilgili bilgi edinmeye devam ediyor. Günümüzde yeniden adı anılan Öztürk, “Banu Öztürk kaç yaşında, aslen nereli ve şimdi ne yapıyor?” sorularını gündeme getiriyor. Güzellik yarışmasındaki başarısıyla dikkat çeken Banu Öztürk’ün özel yaşamı ve kariyeri de merak ediliyor. Peki, Banu Öztürk kimdir?

YAŞI VE EĞİTİM HAYATI

Banu Öztürk, 7 Mart 1985 doğumlu olup, 2025 itibarıyla 40 yaşında olacak. Eğitimine yurtdışında devam eden Öztürk, Florida International Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra Amerika’da tiyatro, müzik ve dans eğitimi alarak sanat alanında kendini geliştiriyor.

2009 yılında düzenlenen güzellik yarışmasında Miss Globe Türkiye Güzeli olarak adını duyuran Banu Öztürk, ardından modellik kariyerine yöneldi ve televizyon dizileriyle oyunculuk kariyerine adım attı. Sivaslı olan Banu Öztürk, “Avrupa Yakası”, “Geniş Aile”, “Adanalı”, “Şen Yuva” ve “Güzel Çirkin” gibi yapımlarda kendine yer buldu. 2014 yılında iş insanı İsmail Akay ile evlenen Öztürk, bu evlilikten bir oğul sahibi oldu. Ancak çift 2017 yılında ayrılma kararı aldı. Boşanmanın ardından maddi sıkıntılar yaşamış ve bir dönem kadın sığınma evinde kalmıştır.

Banu Öztürk, 2025 yılının Mart ayında sosyla medya paylaşımlarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet büyüklerine hakaret suçlamasıyla gözaltına alınmış ve hakkında adli işlem başlatılmıştır. Bu durum, Öztürk’ün mevcut durumunu daha da merak ettiriyor.