Banu Öztürk Neden Gözaltına Alındı?

90’LARIN İKONU BANA ÖZTÜRK’ÜN GÖZALTI SÜRECİ

Güzelliği ve şıklığıyla 90’lı yıllarda sıkça anılan eski Türkiye Güzeli Banu Öztürk, son günlerde gözaltına alınmasıyla bir kez daha kamuoyunun ilgisini üzerine çekti. Uzun yıllar boyunca modellik ve oyunculuk kariyeriyle ekranlarda olan Öztürk, katıldığı güzellik yarışmalarında kazandığı başarılarla tanınırken, ardından televizyon dizilerinde rol alarak sanat camiasında adını duyurmayı başardı. Ancak, bu sefer farklı bir sebeple gündeme gelen Banu Öztürk’ün gözaltına alındığı bilgisi ortaya çıktı. Peki, Banu Öztürk kimdir, gözaltına alınma nedeni nedir, kendisine yöneltilen suçlamalar nelerdir ve dava süreci nasıl ilerleyecek? İşte tüm merak edilenler…

SUÇLAMALAR VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Edinilen bilgilere göre, Banu Öztürk hakkında 2025 yılının Mart ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer devlet büyüklerine sosyal medya aracılığıyla hakaret ettiği iddiasıyla bir soruşturma başlatıldı. Bu soruşturma çerçevesinde hakkında adli işlem yapılan Banu Öztürk’ün ifadesi, gözaltına alındıktan sonra emniyet birimlerinde alındı. Banu Öztürk, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı ve “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan işlem başlatıldı.

BANU ÖZTÜRK’ÜN SAVUNMASI VE GELECEK SÜREÇ

Gözaltına alınan Banu Öztürk’ün, sosyal medya paylaşımının kendisine ait olmadığını ve hakaret suçlamalarını reddettiği öğrenildi. Gözaltı işlemlerinin ardından Banu Öztürk’ün serbest bırakılıp bırakılmayacağı ya da adli kontrol kararıyla mı tahliye edileceği, savcılık ve mahkeme süreçlerine bağlı olarak belirlenecek. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu olayla birlikte Banu Öztürk’ün geçmiş kariyeri ve özel yaşamı yeniden gündeme gelirken, hukuki sürecin nasıl devam edeceği merakla bekleniyor.