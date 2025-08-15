Banyoda Düşen Kadının Gözünde Hasar

BANYODAKİ KAZA GÖZDE CİDDİ HASARA NEDEN OLDU

Banyoda düşerek gözünü çekmecenin kulpuna çarpan Hamide Türk’ün (53) gözünde önemli bir travma meydana geldi. Göz içindeki iris dokusunu kaybeden hasta, Medipol Sağlık Grubu’ndan Prof. Dr. Yusuf Yıldırım tarafından lazer teknolojisiyle kornea dövmesi uygulamasıyla tedavi edildi. Bu özel müdahale, hem ışık hassasiyetini azaltarak hem de estetik bir görünüm sağlayarak, hastanın yaşam kalitesinde belirgin bir artış sağladı. Hamide Türk, gece yarısı yaşadığı mide bulantısı ve baş dönmesi nedeniyle lavaboya giderken dengesini kaybetti ve yere düştü. O sırada gözünü çekmecenin kulpuna çarpması sonucunda iris dokusu büyük oranda hasar gördü. İlk gidilen merkezde acil bir ameliyatla gözün bütünlüğü sağlandı, ancak görme kaybı ve yoğun ışık hassasiyeti sürdü. Sonrasında, Medipol Mega Üniversite Hastanesi’ne yönlendirilen Türk, burada Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yusuf Yıldırım tarafından değerlendirildi. Yapay iris yerine lazer destekli göz dövmesi uygulanan Türk, hem görsel hem de fonksiyonel açıdan konforuna kavuştu.

HASTA TEDAVİ SÜRECİNİ ANLATTI

Hamide Türk, banyodaki kazayı ve yaşadığı zorlukları şu şekilde anlattı: “53 yaşındayım. O gece mide bulantısıyla lavaboya girdim. Elimi yüzümü yıkarken bir anda gözüm karardı, yere düştüm. Dolabımın kulpu gözümün içine girdi. Gözümün renkli kısmı ve bebeği zarar gördü. Kendime geldiğimde gözümde kan vardı. Hemen eşimle birlikte hastaneye gittik.” İlk müdahaleleri ve retina ameliyatını burada aldığını ardından Prof. Dr. Yusuf Yıldırım’a başvurduğunu belirtti. Türk, “Görmem yüzde 20 seviyesinde ama bu tedaviyle artık daha rahatım. Işık gözümü çok rahatsız ediyordu, şimdi daha az etkileneceğim. Yusuf hocamın yaklaşımı bana çok güven verdi. Kendimi onların ellerine bıraktım. Hem estetik olarak hem de günlük yaşamımda daha iyi hissediyorum” dedi.

TEDAVİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Prof. Dr. Yusuf Yıldırım, hastalarının daha önce başka bir merkezde ameliyat edildiğini belirtti. “Hastamız, şiddetli bir göz travması sonrası göz içindeki iris dokusunun tamamen kaybı ve göz arkası problemleriyle bize yönlendirildi. Daha önce başka bir merkezde gözün bütünlüğünü sağlayacak acil müdahaleler yapılmış. Ancak ışık hassasiyeti ve net görememe şikayetleri devam ettiği için bize başvurdu” ifadelerini kullandı. Gözdeki hasarın boyutu nedeniyle klasik tedavi yöntemlerinin uygun olmadığını vurgulayan Yıldırım, “İlk aşamada yapay iris implantasyonu düşündük. Ancak gözün yapısal durumu nedeniyle bu yöntemin uygun olmayacağına karar verdik. Bunun yerine, ışık hassasiyetini azaltmak ve kozmetik görünüm sağlamak için kornea dövmesi yapmayı planladık. Bu yöntemde, özel boyalar kullanarak gözün ön yüzeyindeki kornea tabakasına lazerle renk veriyoruz. Diğer gözün rengine yakın bir ton seçilerek, hem işlevsel hem estetik bir çözüm sunuyoruz” dedi.

Yıldırım, tedavi sürecine dair detayları aktararak, “Femtosaniye lazer teknolojisi kullanarak kornea içinde küçük bir boşluk oluşturduk. Bu boşluğa, önceden hesapladığımız renk tonunda özel bir boya yerleştirdik. Yaklaşık 15 dakikalık bir işlemle hem ışık hassasiyetini engelledik hem de göz estetiğini sağladık. Önümüzdeki süreçte hastamızın yaşam kalitesinin artmasını ve daha konforlu bir hayat sürmesini bekliyoruz” dedi.