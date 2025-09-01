Baraj Doluluk Oranı Kritik Seviyede!

BARAJLARDA DOLULUK ORANLARI DÜŞÜYOR

Türkiye’deki barajların doluluk seviyeleri, iklim değişikliği sebebiyle yaşanan yağışların azalması ve kuraklık nedeniyle belirgin bir şekilde azaldı. Uzmanlar, bu duruma karşı önlem alınması gerektiğini vurgularken, su tasarrufu yapılması için çağrılarda bulundu. İklim değişikliği nedeniyle son yıllarda yaşanan yağış azlığı, su kaynaklarını da olumsuz etkiliyor. Bu yaz, Türkiye genelinde sıcaklıklar rekor seviyelere ulaşırken, barajların doluluk oranları düşmeye devam etti. Su tasarrufunu teşvik eden uzmanlar, yerel yönetimlerin de bu duruma yönelik tedbirler almaya yöneldiğini belirtiyor.

İSTANBUL VE ANKARA’DA DOLULUK ORANI DÜŞÜYOR

Megakent İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk seviyesi, geçen yıl 1 Eylül tarihinde 45,79 iken, bu yıl aynı tarihte 39,98 olarak ölçüldü. Başkent Ankara’da ise barajlardaki su miktarı, geçen yıl 31 Ağustos’ta 606 milyon 945 bin metreküp iken, bu yıl 291 milyon 323 bin metreküpe düştü. Geçen yıl yüzde 38,28 olan doluluk oranı ise bu yıl yüzde 18,38’e geriledi.

İZMİR’DE KURAKLIK ÖNLEMLERİ ALINIYOR

Kuraklık ve yağışların azalması sonucu İzmir’deki barajlardaki su seviyeleri de sürekli düşüyor. İçme suyu rezervinin dikkatli kullanılması için 6 Ağustos’tan itibaren şehir genelinde planlı su kesintilerine gidildi. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (İZSU) göre, kentte günlük ortalama 700 bin metreküp su tüketiliyor. Tahtalı Barajı’nda doluluk oranı yüzde 5,67, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nda yüzde 0,64, Ürkmez Barajı’nda yüzde 6,28 seviyelerine düştü. Gördes Barajı ise bu yıl tamamen kurudu.

KÜÇÜK MENDERES HAVZASI’NDA OLUMSUZ GELİŞMELER

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, İzmir’deki barajların 2010’dan 2022’ye kadar yüzde 80 dolu olduğunu, ancak çeşitli hatalar nedeniyle kuyulardan su çekildiğini ifade etti. “Biz her seferinde suyun yüzde 60’ını kuyulardan çektik. Oysaki akiferlerin dinlenmesi gerekirdi. Su bitince önlem almak aklımıza geldi” diyen Yaşar, diğer ülkelerde bu konuda daha proaktif adımlar atıldığını ekledi.

BODRUM’DA YAZ AYLARINDA SU SORUNU

Bodrum’da kuraklık nedeniyle Geyik ve Mumcular barajlarında doluluk oranları azaldı. MSKÜ Mühendislik Fakültesi’nden Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, “Sonbaharda yağışların gelmemesi durumunda, barajlar ciddi anlamda kurumayla karşı karşıya kalabilir” dedi. Bodrum’da halkın tankerle su aldığına da dikkat çekti.

KONYA’DA BARAJLARDA KRİTİK DÜZEY

Konya Ovası’ndaki barajların doluluk oranı kritik seviyelere ulaşmış durumda. Konya Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Fetullah Arık, “Son 30-35 yılının en kurak yazlarından birini yaşıyoruz” dedi. Kuruyan göllerin doğal yaşamı tehdit ettiğini belirten Arık, ciddi sorunlar yaşandığını vurguladı.

ADANA VE HATAY’DA DURUM KÖTÜLEŞİYOR

Adana’da içme suyu ve tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan 7 barajından 5’inde doluluk oranı azaldı. Hatay’da Karaçay Barajı’nda doluluk oranı yüzde 13’e düştü.

BOLU’DA GÖLKÖY BARAJI’NDA SERİ TAHKİKLER YAPILIYOR

Bolu’nun Gölköy Barajı’nda doluluk oranı yüzde 25 seviyesine düştü. İlkbaharda doluluk oranı yüzde 100 iken, yaz mevsimiyle birlikte bu seviye gözle görülür şekilde azaldı.

VAN’DA SU DÜZENİ BOZULUYOR

Van Gölü’nü besleyen barajlarda su seviyeleri düşmeye başladı. Bu durum alabalık üretimini de olumsuz etkiliyor. Su ürünleri mühendisi Nihat Yılmaz, alınması gereken tedbirlerin aciliyetini vurguladı.

SİVAS’TA TARIMSAL SULAMA ÖNEM KAZANIYOR

Sivas’ta Pusat Özen Barajı’ndaki su seviyesi, geçen yıl düşmesine rağmen bu yıl beklenenin altında kaldı. Dr. Fatih Kartal, tarımsal sulamanın barajlara etkisinin büyük olduğunu belirtti.

BURSA’DA DOLULUK ORANI HIZLA DÜŞÜYOR

Bursa’daki barajların doluluk oranı yüzde 14,29’a geriledi. Bu şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı ve Nilüfer Barajları’nda su seviyeleri azaldı.

TRAKYA’DA KURAKLIK SORUNU ACI KİMLİK KAZANIYOR

Tekirdağ’da Naip Barajı’ndaki su seviyesi, yüzde 1’in altına düştü. TESKİ, vatandaşlara su tasarrufu çağrısında bulunuyor.