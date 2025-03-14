Baraj Doluluk Oranları Artan Yağışlarla Yükseliyor

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranları, mevsimsel yağışlarla birlikte artış göstermeye devam ediyor. Özellikle Ömerli, Terkos ve Büyükçekmece barajlarındaki su seviyeleri oldukça dikkat çekici bir hal alıyor. Su tasarrufu ve bilinçli tüketim alışkanlıkları, su kaynaklarının korunmasını sağlamak açısından önemini yitiriyor. Peki, 14 Mart itibarıyla İstanbul barajlarındaki son durum nedir?

DOLULUK ORANLARI VE GÜNCEL VERİLER

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 14 Mart 2025 tarihi itibarıyla baraj doluluk oranı grafiği şu şekildedir:

İSKİ baraj doluluk oranları için detaylı bilgi almak mümkündür. Barajların doluluk seviyeleri, artan yağışlarla birlikte değişiklik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir şehirlerindeki baraj doluluk oranları da makalemizin devamında ele alınmaktadır.

ANKARA DOLULUK ORANLARI

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre güncel baraj doluluk oranına dair grafik de mevcuttur. Barajların doluluk oranları, mevsimsel yağışlarla değişerek etkisini göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir’in baraj doluluk oranları hakkında daha fazla bilgiye haberimizin ayrıntılarında ulaşmak mümkündür.

AKTİF KULLANILABİLİR DOLULUK ORANI

Barajların aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki formülle hesaplanıyor: Toplam hacim – ölü hacim hacmindeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı. Bu hesaplama, barajların ne kadar su kapasitesine sahip olduğunu net bir şekilde gösteriyor.