Baraj Projesine Köylülerden Tepki Geldi

KÖYLÜLERDEN TEPKİ

Karabük’te, Devlet Su İşleri tarafından gerçekleştirilecek içme suyu barajı projesine köylüler itiraz ediyor. Bulak Köyü sınırları içinde yer alan Mencilis Mağarası bölgesinde Bulak Barajı Projesi kapsamında başlanan çalışmalar, köylüler tarafından hem kendileri hem de doğa için zarar oluşturacağı gerekçesiyle protesto ediliyor. Köylüler, projenin inşaat alanına giderek çalışmaları durdurmayı hedefliyor. Ayrıca, köyün içme suyu hatlarına gelen zarar nedeniyle vatandaşların tepkileri artıyor.

MAHKEME KARARINA RİAYET EDİLMİYOR

Köy muhtarı Mehmet Günbir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Burada şuanda adını bilmediğimiz bir projenin çalışması var. Maalesef Bulaklılar yok sayılıp, kanun göz ardı ediliyor. Daha önce burada bir mahkeme kararı var. Bu bölgede Safranbolu’yla Bulakköy arasında 40 yıl sürmüş kesin karara bağlanmış bir mahkeme kararında yok sayarak tabiri caizse gecekondu usulü kimse duymadan iki gün içerisinde burada işlem yapmaya başlamışlar” şeklinde konuştu.

SU KANALLARINA ZARAR VERİLİYOR

Günbir, projeyle birlikte köye giden su kanallarının da tahrip edildiğini ifade etti. “Şuanda yaklaşık 64 tane ailenin, evin su ihtiyacını karşılayan bir kanal var. Bu kanal da bizim bilgimiz olmadan imha etmek üzereler. Bu kanal eğer ki ilk yağmurda bir tane borumuz oradan çıkarsa onun tamiri uzun sürede yapılabilecek bir durum. O zaman da köy içerisinde çok büyük bir sıkıntımız olacak. Tarım, hayvancılık büyük zarar görecek” dedi. Günbir, gerçekleştirilen çalışmaların hukuksuz olduğunu vurguladı.