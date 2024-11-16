“Baraj Suları Çekildi, Tarih Ortaya Çıktı!”

TARİHİ KALE YENİDEN GÖRÜNMEYE BAŞLADI

Artvin’in Yusufeli ilçesinde baraj sularının çekilmesiyle Tekkale köyünün tarihi kalesi tekrar gün yüzüne çıkıyor. Önceden köyün zirvesinde bulunan ve zorlayıcı tırmanışlarla ulaşılan kale, şimdi baraj gölünün ortasında bir ada gibi misafirlerini kabul ediyor. Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli Barajı ve HES, 275 metre temelden yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek, dünyanın beşinci en yüksek kemer barajı olarak elektrik üretimine devam ediyor. Baraj nedeniyle Yusufeli ilçe merkezi ve 7 köy tamamen sular altında kalırken, 10 köy de kısmen etkileniyor. Baraj suları altında kalan evler, okullar, camiler, tarım arazileri, köprüler ve tarihi kaleler, suyun çekilmesiyle yeniden ortaya çıkmaya başladı. Su seviyesinin düşmesiyle birlikte köyün en yüksek noktasına inşa edilen Tekkale Kalesi artık görünür hale geldi. Geçmişte dik bir kayanın üzerinde yer alan kaleye ulaşmak için tırmanan köylüler, günümüzde tekne turlarıyla burayı ziyaret ediyor.

ZİYARETÇİLERİN İLGİSİ ARTIYOR

Bölge halkından Kayhan Sazak, kalenin baraj öncesindeki yüksek konumu ve zor ulaşımını hatırlatarak, “Bu kaleyi hep merak ediyorduk. Önceden, doğal zeminden yaklaşık 100 metre yüksekte, dik bir kayanın üzerindeydi. Baraj suları sayesinde artık bazen kayıkla, bazen teknelerle gelip burayı görebiliyoruz. Su seviyesi yükseldikçe veya düştükçe kale yeniden ortaya çıkıyor. Ayrıca su altında kalan köylerimizi de gezip görmek bize farklı bir etkinlik oldu” diyor. Bölgedeki değişim ile birlikte ziyaretçi ilgi oranının arttığını vurgulayan bir diğer yer sakini Soner Dermici ise amatör tekne turlarıyla baraj çevresini gezdiklerini belirtiyor. Dermici, “Baraj sularının doldurduğu alanları arkadaşlarımızla birlikte keşfediyoruz. Fotoğraflayıp arşivliyoruz. Bu da bizim için farklı bir aktivite haline geldi” ifadesini kullanıyor. Tekkale Kalesi’nin baraj gölü manzarası ile oluşturduğu eşsiz görüntü, hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.