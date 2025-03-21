Baraj Suyu Çekilince Köyler Ortaya Çıktı

YUSUFELİ BARAJI İNŞAATI TAMAMLANDI

Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerine inşa edilip, temeli 26 Şubat 2013’te atılan, 275 metre yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek, dünyanın 5’inci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve hidroelektrik santrali (HES) yapımı sona erdi. Baraj inşa sürecinde, Yusufeli halkı su altında kalan köylerinden yeni yerleşim alanlarına taşındı.

SU TUTMA İŞLEMİ BAŞLADI

2022 yılında su tutmaya başlayan baraj, Yusufeli ilçe merkezi ve Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerini su altında bıraktı. 558 megavat kurulu gücü ile yıllık 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretebilen Yusufeli Barajı’nda, su seviyesinin yaklaşık 60 metre düşmesiyle, daha önce su altında kalan Tekkale, Meşecik ve Çeltikdüzü’ndeki bahçe, ev, okul ve yollar yeniden gün yüzüne çıktı. Eski yerleşim alanlarını incelemek için köye gelenler, yerinde duygusal anlar yaşadı.

ZİYARETTE DİLE GETİRİLEN DUYGULAR

Su altında kalan köyünü ziyaret eden Sercan Kaya, “Barajdaki su çekildi. Burada bu yıl fazla kar yağdı. Buradaki durum bizi üzse de devletimize faydalı olacak. Burada bulunan cami tamamen su altındaydı. Bu cami 200 hanelik bir köyün 500 kişisine tanıklık eden bir camiydi; duygulanmamak elde değil. Elektrik üretilebilsin diye geçmişimizi feda ettik” dedi.

ANILARLA DOLU BİR GEÇMİŞ

Köyünün anılarıyla dolu olduğunu belirten Şenol Şahin, “Bu köyde 25 yıl boyunca şoförlük yaptım; çok anılarım var. Sular geri çekilince okuduğumuz okul, camiler, yollar ve köy meydanı ortaya çıktı. Moralimiz bozuluyor, üzülüyoruz. Çok insan geldi, geçti. Burada çok emeğimiz var; bu yüzden duygulanıyoruz” şeklinde ifade etti.

GEÇMİŞİ ÖZLEMEK

Mustafa Penek de su altında kalan köyündeki eski günlerini özlemle andığını vurgulayarak, “Bu yollardan köylerimize gider, gelirdik. Şimdi su çekilmiş, kale ve yollarımız meydana çıkmış. Köyleri görünce insan duygulanıyor. Eski günlerimizi hatırlıyor, özlüyoruz” dedi.