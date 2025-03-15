Barakada Yangın İtfaiyece Söndürüldü

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE OLAYIN GİDERİLMESİ

Bursa’da sahur vaktinde bir barakada yangın meydana geldi. Kısa sürede büyüyen alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, merkez Yıldırım ilçesindeki Değirmenlikızık Mahallesi’nde bulunan boş bir barakada patlak verdi. Alevleri gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Servis Hattı’na bildirdi.

İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için hızlı bir şekilde çalışmalara başladı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa bir süre içinde kontrol altına alındı.

SONUÇ VE SORUŞTURMA

Yangın sonucunda can kaybı yaşanmazken, baraka kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili olarak durum tespiti yapmak amacıyla bir soruşturma başlatıldı.