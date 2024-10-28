More
Gündem

Baran Güran’ın Şaşırtan Paylaşımları Silindi

baran-guran-in-sasirtan-paylasimlari-silindi

19 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti ile ilgili olarak 12 kişi tutuklandı. Narin Güran’ın öldürülmesi nedeniyle 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacağı davanın ilk duruşması 7 Kasım’da gerçekleştirilecek.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI İSTENİYOR

Tutuklu sanıklar amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Bu davada, sanıkların suça karışıp karışmadığına dair deliller sunulacak ve yargılama süreci başlayacak.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIMLAR

Baran Güran, tutuklu annesi Yüksel Güran, kardeşi Enes Güran ve Narin ile ilgili 3 ayrı paylaşım yaptıktan 45 dakika sonra bu paylaşımları sildi. Bu durum, dikkatleri üzerine çekti ve soru işaretlerine yol açtı.

ÖNEMLİ

Gündem

DMM’den ‘Yurtta Sulh Konseyi’ Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, FETÖ'nün paylaştığı "Yurtta Sulh Konseyi" iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Gündem

Gazze Şeridi’nde Ateşkes Görüşmeleri Devam Ediyor

İsrail Başbakanlığı, MOSSAD Başkanı David Barnea'nın Gazze'deki ateşkes görüşmelerinin ardından ülkeye döndüğünü ve görüşmelerin süreceğini duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.