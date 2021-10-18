Baransu’nun talebi reddedildi

Beraat kararıyla sona eren “Balyoz Planı” davasında bazı sanıklara kumpas kurulduğu iddiasıyla 5 kişinin yargılanmasına devam edildi. FETÖ üyeliğinden daha önceki davalarda mahkum olan sanıklardan Mehmet Baransu’nun reddi hakim talebi reddedildi.

Kapatılan Taraf gazetesinde yayımlanan haber üzerine Balyoz soruşturması başlatılmış, ceza alan 236 sanık hakkında Anayasa Mahkemesi “hak ihlali” kararı vermişti.

Bazı sanıklar hakkında kumpas kurulduğu iddiasıyla Mehmet Baransu’nun da aralarında olduğu 5 kişi hakkında dava açıldı.

Davanın İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden duruşmasında 45 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Mehmet Baransu’nun “reddi hakim” talebi reddedildi. Duruşma 12 Kasım’a ertelendi.

Mehmet Baransu, daha önce karara bağlanan bazı davalarda da “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak” ve başka suçlardan hapis cezalarına mahkum edilmişti.