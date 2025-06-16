Barbaros Hayreddin Paşa Gemi, Trabzon’a Döndü

BARBAROS HAYREDDİN PAŞA GEMİSİ TRABZON LİMANI’NA DÖNDÜ

Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi, 7 ay süren bir ayrılığın ardından tekrar Trabzon Limanı’na ulaşmış durumda. Geçtiğimiz yıl ekim ayında Filyos Limanı’ndan hareket ederek Trabzon’a gelen gemi, birkaç süre limanda demirledikten sonra Karadeniz’e açılıyor ve kasım ayının sonlarına doğru yine Trabzon’a geri dönüyor. Son gelişinde, 7 ay aradan sonra tekrar Trabzon Limanı’na ulaşıp demirledi.

SİSMİK ARAŞTIRMALARDA KULLANILIYOR

Denizlerdeki petrol ve doğalgaz aramaları için tasarlanan Barbaros Hayreddin Paşa, 2013 yılında hizmete girdi. Gemi, 84,2 metre uzunluğa, 21,6 metre genişliğe ve 4 bin 711 groston ağırlığına sahip. Petrol emarelerinin tespit edildiği bölgelerde sondaj çalışmaları yapıyor. Ayrıca yapacağı sondajlarla Trabzon Limanı’nı lojistik merkez olarak kullanacak. Özellikle Rize’nin Çayeli ilçesi açıklarında deniz yüzeyine sızan sıvının petrol olduğu belirlenmiş olsa, bölgede yeni çalışmalar gerçekleştirmesi bekleniyor.