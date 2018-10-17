Barça’dan Arda Turan açıklaması

Barcelona'dan eski oyuncusu Arda Turan ile ilgili açıklama geldi.

Katalan devi Barcelona’dan son dönem Berkay ile yaşadığı kavga ile gündemden düşmeyen Arda Turan ile ilgili açıklama yaptı.

Katalan ekibinin basın sözcüsü Josep Vives, Başakşehir’in yaşanan olaylar nedeniyle 2.5 milyon tl para cezasına çarptırdığı yıldız futbolcuyla ilgili konuştu.

Vives, bordo mavililerin 2019 yazında hazırlık kampının Japonya ve Çin’de yapılacağının açıklandığı basın toplantısında Arda Turan hakkındaki bir soruyu yanıtladı.

Josep Vives, “Yaşananlar üzücü. Konuyla ilgili Türkiye’den gelen haberler hoş değil. Arda yakından tanıdığımız, dostça ilişkimizin olduğu bir futbolcumuz. Süreci takip ediyoruz ancak bu olayla ilgili herhangi bir ek yorum yapmak istemiyoruz” ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz sezon devre arasında Başakşehir ile 2.5 sezonluk kiralık anlaşma imzalayan 31 yaşındaki futbolcunun, Barcelona ile olan kontratı 2020 haziran ayında sona eriyor.

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