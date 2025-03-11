Barcelona Benfica’yı Yenerek Çeyrek Finale Çıktı

Barcelona, Benfica’yı 3-1 mağlup etti

İLK DAKİKALARDAKİ İLGİ ÇEKİCİ ANLAR

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turunun rövanşında, Barcelona evinde ağırladığı Benfica’yı 3-1 yenerek toplamda 4-1’lik skorla çeyrek finale yükselen ilk takım oldu. Müsabakanın başlangıcındaki ilk 15 dakikası oldukça ilginç olaylara sahne oldu. Maç öncesinde oruçlu futbolcular için oyunun durdurulmasına karar verildi. Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu ve Barcelona’dan Lamine Yamal, maça oruçlu olarak başladı. Hakem François Letexier, oyunun 7. dakikasında oruçlu futbolcular için maçı durdurdu. Ancak Orkun Kökçü, Fransız hakemi uyararak iftar saatinin henüz gelmediğini ifade etti ve kısa süreli molanın ertelenmesine sebep oldu.

MAÇIN AKIŞI VE GOLLER

Hakem Letexier, 15. dakikada bir kez daha oyunu durdurdu. Bu dakikada milli futbolcular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, yedek oyuncular Zeki Amdouni ile birlikte Barcelona’dan Lamine Yamal ve Ansu Fati, oruçlarını zamanında açtı. İspanyol ekibinin galibiyetini getiren goller; 11 ve 42. dakikada Rapinha ile, 27. dakikada Lamine Yamal’dan geldi. Benfica’nın tek golünü ise 13. dakikada Nicolas Otamendi kaydetti. Ayrıca Rapinha’ın ilk golünde asisti yapan Lamine Yamal, 1 gol ve 1 asistle Şampiyonlar Ligi tarihinde bir maçta hem gol atan hem de asist yapan en genç futbolcu olarak tarihe geçti. (17 yaş 214 gün)

MİLLİ FUTBOLCULARIN PERFORMANSI

Benfica’da görev yapan milli oyuncular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, karşılaşmaya ilk 11’de başladı. 56. dakikada Kerem, 70. dakikada ise Orkun yedek kulübesine alındı. Katalan ekibi, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki rakibini ise 12 Mart’ta oynanacak Lille – Borussia Dortmund maçının galibi olacak.