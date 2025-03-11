Barcelona, Benfica’yı Yenerek Çeyrek Finale Yükseldi

BARCELONA ÇEYREK FİNALE YÜKSELİYOR

Uefa Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona, milli futbolcular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu’nun formasını giydiği Benfica’yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında İspanyol kulübü Barcelona, Portekiz takımı Benfica’yı evinde ağırladı.

Benfica kadrosunda yer alan milli futbolcular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, bu müsabakaya ilk 11’de başladı. İlk maçı 1-0’lık skorla kazanan Katalan takım, taraftarının desteğiyle karşılaşmaya hızlı bir başlangıç yaptı. 11. dakikada Lamine Yamal’ın pası ile Raphinha topu ağlara göndermeyi başardı. Bu golden sadece 2 dakika sonra Otamendi, Benfica’nın beraberliği sağlamasını sağladı. İspanyol genç yetenek Yamal, 27. dakikada ceza sahası dışından attığı harika golle Barcelona’yı yeniden öne geçirdi.

MÜSABAKANIN HIZLI GELİŞİMİ

Karşılaşmanın 42. dakikasında Balde ile hızlı gelişen bir Barcelona atağında, Raphinha sağ çaprazdan vuruşunu yaparak topu ağlarla buluşturdu ve skoru 3-1’e getirdi. İkinci yarıda gol sesi çıkmazken, Barcelona sahadan 3-1 galip ayrılarak çeyrek finale adını yazdırdı. Kerem Aktürkoğlu, 56. dakikada yerini Renato Sanches’e bırakırken, Orkun Kökçü de 70. dakikada Belotti ile değişti.