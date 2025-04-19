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Barcelona Celta Vigo Canlı Yayın Nerede?

Barcelona Celta Vigo Maçı Canlı İzleme Bilgileri

Canlı yayında Barcelona Celta Vigo maçının heyecanını yaşamak isteyenler, maçın yayın bilgilerini araştırıyor. Bu maçla ilgili detaylar haberimizin ilerleyen kısımlarında bulabilirsiniz.

Canlı Yayın Platformu

Barcelona Celta Vigo maçını izlemek için S Sport platformuna erişim sağlamanız gerekiyor. Bu platform üzerinden maçın canlı yayınını takip edebilirsiniz. Maç, bu akşam saat 17.15’te başlayacak ve Barcelona’daki ünlü Camp Nou Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. İyi seyirler dileriz!

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