Barcelona, Celta Vigo’yu 4-3 Yendi

Barcelona, La Liga’nın 32. haftasında Celta Vigo ile yaptığı maçta önce geriye düşmesine rağmen sahadan 4-3 galip ayrıldı. Ev sahibi takım, 12. dakikada Ferran Torres’in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Ancak, konuk Celta Vigo 15. dakikada Borja Iglesias ile eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İKİNCİ YARIDA Celta Vigo’NUN GOLLERİ

İkinci yarıda, Celta Vigo, 52. ve 62. dakikada Borja Iglesias’ın attığı gollerle durumu 3-1’e getirdi. Barcelona, bu skorla geri dönüş yapmak için çabaladığı sırada 64. dakikada Dani Olmo ile 68. dakikada Raphinha’nın golleriyle skoru 3-3’e getirdi.

SON DAKİKA PENALTI GOLÜ

Maçın son anlarında, 90+8. dakikada Raphinha’nın kullandığı penaltı ile Barcelona, 4-3’lük galibiyeti elde etti. Bu sonuçla Barcelona, 73 puanla liderliğini korurken, Celta Vigo 43 puanla 7. sırada kaldı.