Barcelona, Celta Vigo’yu 4-3 yendi

BARCA’NIN İNANILMAZ GERI DÖNÜŞÜ

Barcelona, İspanya La Liga’nın 32. haftasında evinde Celta Vigo’yu ağırladı. Maçta, 3-1 geri düştükten sonra olağanüstü bir geri dönüş sergileyerek rakibini 4-3’lük sonuçla mağlup etti.

12. dakikada Ferran Torres’in şık golü ile öne geçen Barcelona, 15. dakikada konuk takımın oyuncusu Borja Iglesias’ın attığı gole engel olamadı ve ilk yarıyı 1-1’lik eşitlikle kapadı. Iglesias, 52 ve 62. dakikalarda kısa sürede iki gol daha atarak takımını 3-1 öne geçirdi.

Barcelona, 64. dakikada Dani Olmo’nun, ardından 68. dakikada Raphinha’nın attığı gollerle durumu 3-3’e getirdi. Maçın yıldızı olan Brezilyalı oyuncu, 90+7. dakikada kullanılan penaltıyı başararak Barcelona’yı 4-3 öne geçirdi ve maçı bu skorla kazandırdı.

Bu zaferle birlikte Barcelona, 73 puana ulaşarak en yakın rakibi Real Madrid’e bir maç fazlasıyla 7 puan fark attı. Celta Vigo ise 43 puanda kalarak zorlu bir süreçten geçti. Lider Barcelona, gelecek hafta sahasında Mallorca ile mücadele edecekken, Celta Vigo, Villarreal’i konuk edecek.