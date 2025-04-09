Barcelona Dortmund Maçı 1-0 Devam Ediyor

Barcelona Dortmund maçıyla ilgili gelişmeler ve canlı anlatım tüm meraklıları tarafından takip ediliyor. Şu anki durum, Barcelona’nın 1-0’lık üstünlüğü ile devam ediyor. Detaylar haberimizde yer alıyor.

MAÇIN BİLGİLERİ VE CANLI YAYIN

Barcelona Dortmund karşılaşması, Tabii Spor üzerinden canlı olarak izlenebiliyor. Maçı izlemek isteyenlerin, platformun üyesi olması gerekiyor. Bu heyecan dolu karşılaşma, bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Maç, Barcelona’nın Camp Nou Stadyumu’nda gerçekleşecek.

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