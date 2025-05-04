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Barcelona Gipsy Balkan Orchestra Konser Verdi

BALKAN MÜZIŞİ HATAY’DA AYNI ÇATIDA

Balkan müziğinin dünya çapında bilinen temsilcilerinden biri olan Barcelona Gipsy Balkan Orchestra (BGKO), 1’inci Hıdırellez Şenlikleri kapsamında Hatay’ın Samandağ ilçesinde sahne aldı. Farklı kültürlerin melodi ve ritimlerini bir araya getiren İspanyol grup BGKO, Balkan ezgilerinden Anadolu tınılarına uzanan geniş repertuvarıyla etkinlikte müzik severlerle buluştu.

Renkli dansların sergilendiği konserde, izleyiciler müziğe eşlik ederek Hıdırellez’in baharın gelişiyle ilgili coşkusunu birlikte yaşadı. Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Samandağ Belediyesi’nin destek ve organizasyonuyla düzenlenen etkinlik, müzikseverleri bir araya getirirken, yarın kadınların el emeği ürünlerinin sergileneceği stantlar ve yerel sanatçıların konserleriyle devam edecek.

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