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Barcelona İle Real Madrid Maçı Bekleniyor

BARÇA MAÇI İÇİN BEKLENEN GELİŞME

La Liga’da sezonun sona ermesine 4 hafta kalırken Real Madrid, Barcelona ile önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Real Madrid, Barcelona’nın önünde 4 puanla bulunuyor ve bu maçla birlikte şampiyonluk yolunda kritik bir adım atmayı hedefliyor. Takımın Celta Vigo ile oynadığı son mücadelede 1 gol ve 1 asist ile dikkat çeken Arda Güler’in ilk 11’de yer alıp almayacağı merak konusu oldu.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre, teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler’in Barcelona maçında ilk 11’de başlayacağını açıkladı. Ancelotti’nin, Arda Güler’e karşılaşma sırasında büyük sorumluluklar vereceği belirtiliyor. Bu durumun, Arda Güler’in kariyerinde önemli bir dönüm noktası oluşturabileceği ifade ediliyor. Milli oyuncu, Real Madrid’in son 7 lig maçında da şans bulmuş ve bu süreçte 2 gol ve 2 asist katkısı sağlamıştı.

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla 38 maç oynamış ve bu karşılaşmalarda 5 gol ile 9 asist ile takımına katkıda bulunmuş durumda. Genç yetenek, formuyla göz dolduruyor ve Barcelona karşısında göstereceği performansla beraber kariyerinde bir sıçrama yapmak isteyecek.

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