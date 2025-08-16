Haberler

Barcelona, Mallorca’yı 3-0 yendi

BARÇA’YA GALİBİYETİ GETİREN GOLLER

La Liga’nın ilk hafta karşılaşmasında Barcelona, deplasmanda Mallorca ile mücadele etti. İspanyol ekibi, rakibinin 9 kişi kalması sonucu maçı 3-0’lık skorla kazandı. Barcelona’nın gollerini, 7. dakikada Raphinha, 23. dakikada Ferran Torres ve 90+4. dakikada Lamine Yamal kaydetti.

Karşılaşmanın 33. dakikasında Mallorca’da Morlanes, ikinci sarı karttan oyundan atıldı. Bu durumdan sonra 39. dakikada Vedat Muriqi, VAR incelemesi sonucu kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte, ligin şampiyonu Barcelona yeni sezon başlangıcında 3 puanla yoluna devam ediyor. Mallorca ise bu karşılaşmayı kaybederek puansız kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Barcelona, deplasmanda Levante ile karşılaşacak. Mallorca ise kendi sahasında Celta Vigo’yu ağırlayacak.

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Açıklama Yaptı

Joao Pereira, Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kaldıkları maç sonrası ekiplerinin defansif başarılarının altını çizerek, genel performanslarını değerlendirdi.
Süper Lig’de Alanyaspor Rizespor’la berabere kaldı

Süper Lig 2. haftasında Alanyaspor, sahasında Çaykur Rizespor ile 0-0 berabere kaldı. Her iki teknik direktör, maçın ardından oyun ve defans performanslarını değerlendirdi.

