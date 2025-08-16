Barcelona, Mallorca’yı 3-0 yendi

BARÇA’YA GALİBİYETİ GETİREN GOLLER

La Liga’nın ilk hafta karşılaşmasında Barcelona, deplasmanda Mallorca ile mücadele etti. İspanyol ekibi, rakibinin 9 kişi kalması sonucu maçı 3-0’lık skorla kazandı. Barcelona’nın gollerini, 7. dakikada Raphinha, 23. dakikada Ferran Torres ve 90+4. dakikada Lamine Yamal kaydetti.

Karşılaşmanın 33. dakikasında Mallorca’da Morlanes, ikinci sarı karttan oyundan atıldı. Bu durumdan sonra 39. dakikada Vedat Muriqi, VAR incelemesi sonucu kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte, ligin şampiyonu Barcelona yeni sezon başlangıcında 3 puanla yoluna devam ediyor. Mallorca ise bu karşılaşmayı kaybederek puansız kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Barcelona, deplasmanda Levante ile karşılaşacak. Mallorca ise kendi sahasında Celta Vigo’yu ağırlayacak.