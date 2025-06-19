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Barcelona, Nico Williams ile Anlaştı

BARCELONA TRANSFERDE GÜÇLENİYOR

Son La Liga şampiyonu Barcelona, uzun bir süredir takip ettiği bir transferde önemli bir aşama kaydetti. Fabrizio Romano’ya göre; Barcelona, Athletic Bilbao’nun İspanyol sol kanat oyuncusu Nico Williams ile prensipte anlaştı.

NICO WILLIAMS’IN SERBEST KALMA MADDESİ

22 yaşındaki yetenekli oyuncunun Athletic Bilbao ile olan sözleşmesinde 58 milyon Euro tutarında bir serbest kalma maddesi bulunuyor. Barcelona ile Bask ekibi arasında bonservis müzakereleri devam ediyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Athletic Bilbao forması giyen Gana asıllı oyuncu, tüm kulvarlarda toplamda 45 maça çıkarak 11 gol ve 7 asistle önemli bir performansa imza attı.

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