Barcelona, Real Madrid’i 4-3 yendi

İSPANYA LA LİGA’DA UNUTULMAZ BİR MAÇ

İspanya La Liga’da gerçekleşen büyük maçı Barcelona ile Real Madrid arasında oldu. 45 dakikada tam 6 golün olduğu bu heyecan dolu karşılaşmaya Arda Güler, ilk 11’de başladı. Tarihin en dikkat çekici maçlarından birine sahne olan bu karşılaşma, 4-3 Barcelona’nın galibiyetiyle sonlandı.

ŞAMPİYONLUK ŞANSI TEHLİKEDE

Barcelona’nın şampiyonluk şansı artık mucizelere bağlı durumda. Real Madrid forması giyen genç yetenek Arda Güler’in El Clasico’daki ilk 11’de yeralması eleştirilerin odağı haline geldi. Arda’ya yönelik yapılan yorumlar dikkat çekti.

MEDYADA ARDA GÜLER YORUMLARI

Marca’da yer alan bir haberde, “Arda Güler, top kendisinde olmayınca ‘görünmez’ oluyor. Pozisyon almada çok geç kalıyor. Bir pozisyonda hızlı oynayınca Mbappe gol attı. Ancelotti diğer oyunculara gösterdiği sabrı ona karşı göstermiyor. Sadece ilk yarıda süre verdi.” ifadesine yer verildi.

AS ise şöyle yazdı: “Bu maç bir antrenman maçı değildi. Flick ile Ancelotti şampiyonluk için son kozlarını ortaya koydu. Milano’dan büyük bir hayal kırıklığı ile dönen Barcelona, bu sefer sonuç yerine oyuna odaklandı. Real Madrid’de uzun süre yedek kulübesinde bekleyen Arda Güler, ilk El Clasico’sunda beklentileri karşılayamadı. Tüm takım başarısız oldu.”

Sport gazetesinde ise, “Türk oyuncu son maçlarda fark yaratmıştı ama Barça karşısında tamamen kaybolmuş gibiydi. Sağ kanatta top alamadı, Barça’nın kontra ataklarına yol açacak top kayıpları yaşadı. Ancelotti devre arasında oyuncu değişikliğine giderek bu durumu çözmeye çalıştı.” bilgisi paylaşıldı.

Mundo Deportivo, Arda Güler için “Etkisiz kaldı. Genç Türk hiç fark edilmedi ve Ancelotti devrede onu çıkardı.” değerlendirmesinde bulundu.