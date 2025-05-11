Barcelona, Real Madrid’i 4-3 Yendi

BARCELONA’IN ÖNE ÇIKTIĞI TATLI BİR GALİBİYET

İspanya La Liga’nın 35. haftasında Barcelona, Real Madrid ile karşılaştı. Estadio Olimpico Lluis Companys’te düzenlenen zorlu mücadeleyi Barcelona 4-3’lük skorla kazandı. El Clasico’ya konuk ekip Real Madrid, karşılaşmaya hızlı bir başlangıç yaparak 5. dakikada Kylian Mbappe’nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Baskısını sürdüren Madrid ekibi, 14. dakikada Mbappe’nin attığı bir golle farkı 2-0’a çıkardı. Bu gol, Fransız yıldızın Real Madrid’deki ilk sezonunda ulaştığı 38. golü oldu ve bu sayede takımın en çok gol atan oyuncusu unvanını elde etti.

BARCELONA DÖNÜŞ HAMLESİ YAPTI

Maçta kontrolü ele geçiren Barcelona, geri dönüşe başlayarak 19. dakikada Eric Garcia’nın golüyle skoru 2-1 yaptı. İvme kazanan Katalan ekibi, 32. dakikada Lamine Yamal ve 34. dakikada Raphinha’nın golleriyle skoru 3-2’ye taşıdı. İlk yarının sonlarına yaklaşırken, ev sahibi ekip atağını sürdürerek Raphinha ile 45. dakikada bir gol daha buldu ve devreye 4-2’lik bir avantajla gitti. Bu karşılaşmada milli futbolcumuz Arda Güler, ilk yarı sonunda oyundan çıkarak Brahim Diaz’a yerini bıraktı.

İkinci yarı karşılıklı ataklarla devam ederken, Real Madrid, Kylian Mbappe ile umut veren bir gol buldu ve maçın 70. dakikasında durum 4-3’e geldi. Mbappe, bu sezon Real Madrid formasıyla 39. golünü atmış oldu. Mücadelenin kalan süresinde başka gol yaşanmadı ve Barcelona, sahadan 4-3’lük galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından Barcelona, ligdeki puanını 82’ye çıkararak şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj sağladı. Real Madrid ise 75 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Barcelona, Espanyol deplasmanına giderken, Real Madrid sahasında Mallorca’yı ağırlayacak.