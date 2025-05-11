Barcelona Real Madrid Maçı Hangi Kanalda?

BARCELONA REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Barcelona ile Real Madrid arasında gerçekleşecek olan İspanya La Liga maçı, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı ve detayları hakkında araştırmalar devam ediyor. Peki, Barcelona Real Madrid maçını hangi kanal veriyor? İşte detaylar!

BİLGİLER VE YAYIN KANALLARI

Barcelona ve Real Madrid karşılaşması, Tuttur TV, S Sport Plus ve S Sport kanallarından canlı olarak izlenebilecek. Bu heyecan dolu maç, 11 Mayıs Pazar günü oynanacak. Maç, saat 17:15’te başlayacak ve Barcelona’nın ev sahipliği yapacağı Camp Nou Stadyumu’nda gerçekleşecek.

Futbolseverler, bu önemli maçı kaçırmamak için yayın bilgilerini takip ediyor. Barcelona Real Madrid maçının tüm detayları, bu dev mücadeleye hazırlanan taraftarlar tarafından merakla bekleniyor.