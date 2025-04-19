Barcelona Tarihi Geri Dönüş Yaptı!

BARCELONA’DAN TARİHİ GAZİ

İspanya LaLiga’nın 32. haftasında lider konumda olan Barcelona, kendi sahasında Celta Vigo’yu konuk etti. Mücadele, büyük bir rekabete tanıklık etti. Barcelona, maçı 3-1 geride tamamlamasına rağmen, 4-3’lük skorla galip geldi. Maçın 62. dakikasında yaşanan bu geri dönüş, özellikle 90+8. dakikada atılan penaltı golüyle taçlandı.

İLK YARI DENGELİ GEÇTİ

Ev sahibi takım, 12. dakikada Ferran Torres’ın golüyle öne geçti. Ancak konuk takım, 15. dakikada Borja Iglesias ile eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sonuçlandı. İkinci yarıda ise Celta Vigo, Borja Iglesias’ın art arda attığı gollerle skoru 3-1’e taşıdı.