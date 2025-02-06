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Spor

Barcelona, Valencia’ya Karşı Gol Şov Yaptı

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BARCELONA, VALENCIA’YI FARKLI GEÇİYOR

Barcelona, İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Valencia ile deplasmanda karşılaştı. Mestalla Stadı’nda gerçekleştirilen bu mücadelede Barcelona, rakibini 5-0’lık net bir skorla yendi.

GOLLERE FERRAN TORRES VE DİĞERLERİ İMZA ATTILAR

Barcelona’nın galibiyetini sağlayan goller, Ferran Torres’tan geldi. 3. dakikada sahneye çıkan Torres, 17. ve 30. dakikalarda da fileleri havalandırarak hat-trick yaptı. Ayrıca, 23. dakikada Fermin Lopez, 59. dakikada ise Lamine Yamal skora katkı sağladı.

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