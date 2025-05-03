Barcelona, Valladolid’i Deplasmanda 2-1 Yendi

BARCELONA HATA YAPMADI

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) 34. hafta karşılaşmasında lider Barcelona, deplasmanda Valladolid’i 2-1 yenerek başarılı bir performans sergiledi. Maç, Jose Zorrilla Stadı’nda gerçekleşti. Ev sahibi Valladolid, 6. dakikada İspanyol kanat oyuncusu Ivan Sanchez’in attığı golle öne geçti ve ilk yarı 1-0’lık sonuçla tamamlandı.

İKİNCİ YARIDA GELİŞEN OLAYLAR

İkinci yarıda toparlanan Barcelona, 47. dakikada Brezilyalı yıldızı Raphinha’nın yaptığı golle eşitliği sağladı. İspanyol orta saha oyuncusu Fermin Lopez, 60. dakikada Barcelona’ya galibiyeti getiren golü kaydetti. Böylece maç sonrasında lider Barcelona, 79 puanla yoluna devam ederken, Real Madrid’in 7 puan önünde yer almayı başardı. Valladolid ise 16 puanla 20. ve son sırada kaldı.