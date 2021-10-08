Barcelona’dan Messi açıklaması: Taraftardan tepki aldı

Uzun yıllar İspanyol devi Barcelona’da forma giyen dünyaca ünlü oyuncu Messi ile ilgili eski kulübünden açıklama geldi.

Yaz transfer döneminde Lionel Messi’nin Barcelona’dan ayrılıp Paris Saint-Germain’e transfer olması herkesi şaşırtmıştı. Yaşanan ayrılık Katalan ekibinde kriz etkisi oluştururken, başkan Laporta’nın yeni açıklaması taraftarları kızdırdı. Laporta, Messi’nin parayı seçtiğini ima ederek, “Messi’nin para almadan bile oynayabileceğini düşünüyordum ama ayrılmayı seçti. Her şeye rağmen ona kızamıyorum, onu seviyorum” dedi.

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Messi’nin ayrılık süreciyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Arjantinli yıldızın para almadan bile takımda oynayabileceğini belirten Laporta, sürecin düşündüğü gibi gitmediğini söyledi.

“HER ŞEYE RAĞMEN ONA KIZMIYORUM”

Joan Laporta yaptığı açıklamada, “Lionel Messi’nin para almadan bile oynayabileceğini düşünüyordum ama ayrılmayı seçti. Her şeye rağmen ona kızamıyorum, onu seviyorum” dedi.