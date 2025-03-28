Barclays Menkul Türkiye’de Kuruluş İzni Aldı

YENİ BİR ARACI KURUMUN KURULUŞUNA İZİN VERİLDİ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bu hafta finans sektöründeki önemli oyunculardan olan İngiliz Barclays Bank PLC’nin yüzde 100 hissesine sahip olacağı Barclays Menkul Değerler AŞ adlı yeni aracı kurumun kuruluşuna onay verdi. Kurul, haftalık bülteninde bu durumu duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Barclays Bank PLC’nin tamamen kontrol edeceği Barclays Menkul Değerler AŞ’nin kuruluşu uygun bulundu.

YATIRIMCILAR BU GELİŞMEDEN MEMNUN

Analistler, SPK’nın, geçtiğimiz dönemlerde yeni aracı kurum kuruluşlarının önünü açtığının altını çizerek, bu büyüklükte bir finans kuruluşunun Türkiye’ye olan ilgisinin piyasalarda olumlu bir etki yaratacağını belirtti. Daha önce, Türkiye’nin tanınmış bankalarından Aktif Yatırım Bankası AŞ ve Fibabanka AŞ’ye ait başka iki yeni aracı kurumun kuruluşunu da onaylayan SPK, bu adımlarla sektördeki çeşitliliği artırmayı hedefliyor.