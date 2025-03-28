Barclays Türkiye’de Aracı Kurum Açıyor

SERİMAYE PİYASASI KURULU’NDAN ÖNEMLİ İZİN

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bu hafta finans sektörü içinde önemli bir gelişmeye imza atarak, uluslararası ölçekte hizmet sunan İngiliz Barclays Bank PLC’nin tamamen sahip olacağı Barclays Menkul Değerler AŞ isimli yeni bir aracı kurumun kuruluşuna onay verdi. SPK’nin haftalık bülteni de bu durumu kamuoyuyla paylaştı.

Kurul’un, Barclays Bank PLC’nin yüzde 100 oranında kontrol edeceği Barclays Menkul Değerler AŞ’nin kuruluşunu kabul etmesi, finans analistleri tarafından dikkatle değerlendiriliyor. Analistler, bu durumun Türkiye’ye yönelik büyük boyutlu bir finans kuruluşunun ilgisini gösterdiğini ve piyasalarda olumlu yansımalarının olacağını belirtiyor. Daha önce de, Türkiye’nin önde gelen bankalarından Aktif Yatırım Bankası AŞ ve Fibabanka AŞ’ye ait iki yeni aracı kurumun kuruluşunu onaylayan SPK, bu alandaki gelişmeleri desteklemeye devam ediyor.