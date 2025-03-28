Barclays, Türkiye’de Aracı Kurum Kuruyor

SPK’DAN YENİ ARACI KURUM İZNİ

Sermaye Piyasası Kurulu, bu hafta uluslararası alanda faaliyet gösteren Barclays Bank PLC’nin tamamen sahip olacağı yeni bir aracı kurumun kuruluşuna onay verdi. Bu bilgi, SPK’nın haftalık bülteninde açıklandı. Kurul, Barclays Bank PLC’nin sahipliği altında Barclays Menkul Değerler AŞ adını taşıyan bu yeni aracı kurumun kurulmasını uygun buldu.

FİNANSAL İLGİLERİ ARTIRACAK

Analistler, SPK’nın yeni aracı kurum kuruluşu için verdiği iznin ardından, Türkiye’ye olan bu büyük çaplı finans kurumunun ilgisinin piyasalarda olumlu bir hava oluşturacağını belirtiyor. Daha önceki dönemlerde de Türkiye’nin önde gelen bankalarından Aktif Yatırım Bankası AŞ ve Fibabanka AŞ için iki yeni aracı kurum kuruluşunu onaylayan SPK, son gelişmelerle birlikte finans sektöründeki dinamizmi artırmaya devam ediyor.