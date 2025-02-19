Barfiks Çektiği Direk Devrildi!

ŞANLIURFA’DA TRAFİK KAZASI

Şanlıurfa’nın Sırrın Mahallesi Cumhuriyet Parkı’ndaki halı sahada, 16 yaşındaki Ömer Faruk Aslan, barfiks çekmeye çalışırken devrilen demir direğe asıldı. Olayın ardından kanlar içinde kalan genci gören çevredeki bireyler, hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verirken, sağlık ekipleri kısa süre içinde olay yerine ulaştı.

ACİL MÜDAHALE BAŞLADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hızlı bir şekilde müdahalede bulunarak Ömer Faruk Aslan’ı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen genç hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu’nda gerçekleştirilen otopsinin ardından Aslan’ın cenazesi ailesine teslim edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve polis ekipleri tarafından detaylı bir inceleme süreci başlatıldı.